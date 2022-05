Cagigao explicó las razones para la llegada de Berizzo y afirmó estar “convencido que será exitoso en Chile”

Francis Cagigao, director deportivo de La Roja, explicó las razones para la elección de Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la Selección chilena y entregó todo su respaldo para el proceso que comandará el “Toto”.

“Fue elegido por idoneidad, conocedor del medio, filosofía, metodología y experiencia. Él viene aquí con motivación. Es un técnico que le gusta trabajar con la gente joven. Estoy convencido que será exitoso en Chile. Estoy a muerte con él”, indicó el español este viernes en rueda de prensa.

Cagigao repasó también la relación que tuvo el “Toto” cuando fue ayudante de Marcelo Bielsa en Chile. “Se impregnó del estilo de Bielsa, quien ha sido su maestro en el comienzo, pero cada técnico tiene su ruta y forma de trabajar”, indicó.

“A Berizzo le gusta la presión alta, adelantar las líneas, dominar partidos, también ha comprometido sus ideas dependiendo de la situación del partido”, comentó sobre el estilo del entrenador argentino.

El director deportivo recalcó las precariedades que se encontrará el estratega trasandino en el entorno de La Roja. “Hay carencias, lo hemos hablado muchísimas veces, pero Berizzo conoce muy bien lo que hay aquí, es conocedor total del fútbol chileno y sus instalaciones. Si aceptó venir a Chile lo hizo con las consecuencias actuales”, afirmó.

Además, Francis Cagigao expresó su molestia contra el programador del Torneo Nacional, debido al choque de horario entre el Colo Colo-Ñublense y la citación de los seleccionados nacionales.

“Es obvio que algo falla, no es la primera vez que pasa. Desde que estoy aquí he pedido que no se juegue en fecha FIFA. No veo lógica. Esta fecha FIFA está programada hace cuatro años, es algo que se sabe. Si el programador no lo entiende, es una cuestión de él y debe dar explicaciones”, sostuvo.

Por último, dio su opinión al respecto de que la ANFP y la Federación no estén separadas. “Trabajé en Inglaterra y España. En ambos países están separadas la liga y la federación, son autónomos y con autogestión. No puedo decir qué es lo mejor para Chile, lo tendrán que decidir los chilenos, pero tener autonomía es algo positivo. Será cuestión para la ANFP, los clubes y las demás partes interesadas”, concluyó.