Francis Cagigao espera que la Roja tenga DT para la fecha FIFA de junio: “No es momento para perder tiempo”

El Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, se refirió al proceso de búsqueda en el que está involucrado para encontrar al reemplazante de Martín Lasarte como DT de la selección chilena.

“El proceso de nuevo entrenador ya tiene un camino muy avanzado. Empezamos de una manera informal, entregándole un listado a un comité reducido que se ha formado. Me hubiera gustado que hubiera consensos en todo el fútbol chileno, pero se me comentó que sólo debe ser federativo“, planteó el español, quien ahora aseguró estar en una etapa más formal a partir del listado que poseen y del cual no quiso entregar nombres.

“Estamos entrando en la última parte de ese proceso. A priori, estoy muy en contra de tener un técnico interino, no es lo que beneficiará al fútbol chileno. En esta fecha FIFA, tendremos 12 o 13 entrenamientos y 3 partidos además de los partidos de septiembre y noviembre. Tras el Mundial, hay poco tiempo para las Clasificatorias 2016. No es momento para perder tiempo y todo lo que podamos avanzar será clave“, advirtió Francis Cagigao en declaraciones a la ANFP respecto a la búsqueda del DT para la Roja.

Las opciones de que el nuevo entrenador de la Roja dirija en junio

Respecto a los próximos pasos que debe dar la selección chilena, el Director Deportivo Nacional confirmó que, además de la disputa de la Copa Kirin en junio, el plantel que viaje a Asia jugará el día 6 de junio un amistoso contra Corea del Sur en Seúl.

“Iremos a disputar partidos tanto en Corea del Sur como en Japón, dentro de la fecha FIFA marcada. Las cartas para una pre lista se enviará a los clubes porque las autoridades japonesas nos piden eso con tiempo de antelación por las restricciones sanitarias. Jugará la selección absoluta, no una sub 23. La nómina saldrá el 23 de mayo, al mediodía”, comentó Francis Cagigao, quien planteó un escenario en el cual aquella delegación no cuente con DT nuevo.

“Otra cosa es que ese técnico llegue a tiempo para estar inscrito en las condiciones que pide Japón. Si no es así, la alternativa es que el trabajo lo desarrolle el cuerpo técnico de la selección sub 20, pero siempre en contacto con la persona que sea el nuevo entrenador”, cerró.