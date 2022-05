Pablo Milad descarta influencia de Fernando Felicevich en la Roja: “Nadie elige acá por los representantes de los jugadores”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió a responder una de las dudas que ha estado rondando tras la nómina con que la Roja jugará la fecha FIFA de junio: la “concentración” entre los citados de jugadores representados por Fernando Felicevich.

Quien ha guiado la carrera de ilustres futbolistas nacionales como Alexis Sánchez y Arturo Vidal tiene once jugadores de su corral en la citación realizada por el Director Deportivo Nacional y los seleccionadores sub 20 Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic, también vinculados al empresario argentino.

Ante la consulta que le hicieron en Juan Pinto Durán, durante el homenaje a los seleccionados del Mundial de 1962, Pablo Milad fue tajante: “Fernando Felicevich es uno de los empresarios de fútbol más grande y tiene jugadores de buen nivel. Pasa en todos los países. Coincide que son buenos jugadores, pero aquí nadie elige por los representantes de los jugadores. Lo niego rotundamente, no hay ningún vínculo con ningún representante. Yo no lo conozco, lo he visto una vez. Coincide de representar a los jugadores de muy buen nivel, pero no hay una manipulación. Hay un análisis del departamento de scouting de la selección”, explicó.

Pablo Milad y el trabajo con los representantes

Ante la insistencia en el tema, el presidente de la ANFP le bajó el perfil al tema. “Se habla de Fernando Felicevich o Sergio Morales, pero esto es tema desde que soy niño: siempre las nóminas son cuestionadas. Todos los jugadores y los representantes quieren que los llamen, es una forma de tener vigencia. Los medios hacen un análisis crítico, que es aceptable, pero siempre se ha cuestionado la citación”, apuntó.

Además, aprovechó de transparentar la situación en torno a cómo están trabajando con las divisiones menores para evitar conflicto de intereses entre todos los involucrados en la formación y promoción de los deportistas.

“Todos los chicos tienen representantes. Los clubes tienen que empezar a transmitir los partidos del Fútbol Joven y tendrán acceso para hacer el scouting de todos esos encuentros. No podemos elegir un jugador por el nombre del representante. No hay un condicionamiento desde la Federación o los cuerpos técnicos. Que alguien lo pruebe”, cerró.