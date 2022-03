Juan Cristóbal Guarello y la crítica a los dirigentes por el nivel de la Roja: “Quieren que Chile gane lo más barato posible”

Una vez consumada la derrota de Chile ante Brasil en el Maracaná, Juan Cristóbal Guarello amplió la mirada respecto al desarrollo del encuentro para la Roja, aunque mostró sus aprensiones por la labor del juez Darío Herrera.

“Es increíble cómo desde el VAR deciden qué jugadas se miran o no se miran. Hubo un par de patadas de brasileños que merecían revisión y no hubo llamado, aunque Chile no perdió por el árbitro”, comentó el Tenor de ADN Deportes que, fue más allá del resultado, y proyectó su tesis en relación al mal momento de la selección chilena.

“El modelo desbarrancó cuando Milad llega a la ANFP y Rueda se va, cuando le tenían un cuerpo técnico tres meses antes que renunciara. Lo de Lasarte fue improvisado al no tener a Almeyda. Tuvo un buen momento hace 10 años, hizo lo que pudo pero tiene una forma de encarar el fútbol que no le servía a Chile”, aseguró Juan Cristóbal Guarello, que insistió también a la responsabilidad de Martín Lasarte en la Roja.

“Necesitaba una línea de juego a ajustar, se jugó de cualquier manera. Esto fue una melcocha, apeló al ADN de la Generación Dorada, que siempre dan más. Eso son factores anímicos, había que dotarlos de un sistema. De la nada apareció Brereton”, apuntó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

El “palito” de Guarello a la ANFP

Ya había planteado cómo la llegada de Pablo Milad al sillón en Quilín complicó a la Roja, pero también extendió el planteamiento a la realidad general del fútbol chileno desde la mirada dirigencial.

“Quieren que Chile gane lo más barato posible, el rendimiento del 2015 con el presupuesto de 1984. Se ve reflejado en los clubes. Eso en el fútbol no funciona, necesitas sparrings y proyectar jugadores permanentemente, un trabajo a 4 años. Se echó a Rueda por caro y se trajo a un DT que llegó a Santiago por un tratamiento médico”, cuestionó Juan Cristóbal Guarello, que evidenció la pobre situación país a nivel institucional.

“Chile no tiene peso en la Conmebol, por eso te cogotean en cualquier cancha. No hay árbitros dirigiendo en esta fecha. Trajiste a un presidente de árbitros por mediático y cuya principal virtud es su experiencia, pero cambió transcontinentalmente en los últimos años”, recalcó.

“La selección es el reflejo del fútbol chileno. Zafó durante muchos años, pero se impregnó del despelote en los objetivos. El torneo buscaba ser lo más competitivo y la cancha no se tocaba, pero las decisiones de los dirigentes se metieron en la cancha”, cerró el comentarista deportivo.