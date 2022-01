Pablo Milad realizará ante FIFA un reclamo formal por sanciones al público: “Hay una hipersensibilidad, han sido muy estrictos con Chile”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con ADN Deportes en el Aeropuerto de Santiago, donde el mandamás del fútbol chileno viajará a Asunción para un particular Congreso Conmebol, que tendrá repercusiones a nivel FIFA.

“Es un congreso inusual, con presencia del presidente de UEFA. Es para coordinar los eventos internacionales entre Europa y Sudamérica, como la final entre ambos continentes. Eso será más ingresos para las selecciones y una relación más estrecha con Europa”, explicó el dirigente, donde advirtió de un tema que espera debatir en la sede de la Conmebol.

“Yo quiero hablar de las sanciones de esta fundación encargada de detectar las malas conductas del público en los estadios, pero todo Sudamérica ha sido sancionado de forma estricta y principalmente nuestro país. Queremos hacer un reclamo formal al secretario general de FIFA“, explicó Pablo Milad, quien además espera que se revierta la sanción de jugar sin público en la última fecha como locales ante Uruguay.

“Tenemos más esperanza de revertir la sanción al público. Hemos cumplido todas las instancias. Hay una hipersensibilidad, han sido muy estrictos con Chile y no es diferente a lo que ha pasado en el resto de Sudamérica. La suma en cada partido nos lleva a este fallo pero es fundamental tener público con Uruguay. Hemos apelado a la situación económica de la Federación también”, planteó.

Pablo Milad y la apelación por Arturo Vidal en la Roja

A diferencia de la situación con los hinchas nacionales, el mandamás de la ANFP se mostró menos optimista respecto a la apelación desarrollada a la sanción de 3 fechas al “Rey Arturo” por su expulsión ante Ecuador.

“Con Vidal pasó algo especial, la codificación de la falta fue derivada a otra letra y que marca un mínimo de tres partidos. Pedimos que se reduzca la sanción porque nunca tuvo la intención de hacer daño y que se cambie el código. Lo mejor a lo que podemos aspirar es que le bajen la sanción a dos fechas, pero está difícil porque no hay vinculación directa con el Tribunal de Disciplina de FIFA”, confesó.

Más allá de la situación que se vive respecto a la localía, no quiso asegurar si el norte albergará el choque de marzo ante los charrúas. “Todavía no está definido si con Uruguay jugamos en Calama. Vamos a esperar la adaptación de los jugadores con Argentina y esperemos que las cosas se den en base a lo planificado. Hasta las vallas las debemos llevar desde Santiago porque no hay suficientes. Todo es bastante sacrificio económico, pero la prioridad es lo deportivo. Argentina es una potencia mundial, vienen con un nivel alto y las ansias de mostrarse, más allá que no esté Messi. Espero que los chicos se adapten a la altura”, dijo Pablo Milad, quien tuvo palabras para Christiane Endler tras el premio The Best a la mejor arquera del mundo.

“Tiane es el ejemplo de la lucha, pasar de soñar y construir en base a todo lo que ha entregado ella. Representa a la mujer chilena y lo que se ha sacrificado, es un premio de ella, un esfuerzo personal. Siempre ha sido positiva y está donde está porque ha luchado por el objetivo”, cerró.