Claudio Bravo destacó la lucha ante Ecuador: “Con un hombre menos cuesta mucho competir, pero me siento orgulloso de lo que vi”

El portero de la selección chilena, Claudio Bravo, analizó en conferencia de prensa la derrota ante Ecuador, donde resaltó la forma en que el plantel afrontó el desafío.

“A nivel de puntos, afecta. No es lo que nosotros teníamos en mente. Sólo pasaba por nuestra cabeza los tres puntos, pero hay cosas que te refuerzan: el espíritu de revertir la situación. No bajamos los brazos, con esa actitud estás más cerca del éxito”, apuntó el capitán de la Roja, quien no obvió la expulsión de Vidal como factor clave.

“Se nos puso muy cuesta arriba tempranamente. Con un hombre menos cuesta mucho competir, pero me siento orgulloso de lo que vi. Pelearon mis compañeros hasta último minuto. Nos vamos con la frente en alto”, apuntó Claudio Bravo, que apuntó a todas las anomalías que vivieron ante Ecuador.

“Este partido está lleno de detalles. Primaron los detalles. Hay que estar con la cabeza más fría para analizarlo. Competimos hasta el final. Hay una serie de cosas extrañas, que no te suelen pasar en 90 minutos”, recalcó el arquero del Betis.

Claudio Bravo y la mirada más allá de Ecuador

Durante la conferencia de prensa, el portero de 38 años proyectó ya la fecha de enero, donde no quiso profundizar en la opción de jugar ante Argentina en Calama.

“No es algo que estemos mirando ahora. Estamos masticando lo sucedido, el no haber sumado en casa, que era el objetivo principal. No se dio el partido que buscamos. Queríamos reencontrarnos con las buenas sensaciones de partidos anteriores”, lamentó el capitán de la Roja, quien valoró la recepción de la gente en los últimos días.

“Le agradezco a la gente, sentimos el apoyo hasta el final. Por ellos dejamos todo. Hay que agradecer por el cariño, que te esperan fuera del hotel, en Pinto Durán, antes del partido o después en el estadio. No se vive en todas partes del mundo”, cerró Claudio Bravo.