Ben Brereton le puso fin a su 2021 jugando por Chile y regresará a Inglaterra este fin de semana

Ben Brereton sumó un nuevo partido con la camiseta de Chile este 2021 en el triunfo ante Paraguay, sin embargo, recibió una amarilla y quedó suspendido por acumulación de tarjetas, por ende, no podrá jugar contra Ecuador el próximo martes.

Debido a la suspensión, en Blackburn Rovers esperan con los brazos abiertos al delantero, quien regresará a Inglaterra antes de lo pensado en esta doble fecha de Clasificatorias.

Mediante redes sociales, el club inglés se refirió al retorno de “Big Ben” a tierras británicas. “Tras haber sido reservado en Paraguay, Ben Brereton ahora tendrá que cumplir una suspensión y no podrá jugar con su país contra Ecuador”, señaló el cuadro de la Championship.

“Regresará antes del servicio internacional y se espera que aterrice de regreso en Inglaterra durante el fin de semana”, indicó Blackburn Rover.

De esta manera, el delantero de 22 años le pone fin a su 2021 jugando por Chile. Debido a su ausencia contra Ecuador por suspensión, “Big Ben” tendrá que reaparecer en La Roja para enero del 2022, cuando la Selección chilena enfrente a Argentina por las Clasificatorias.

Este año con el plantel nacional, Ben Brereton disputó 9 partidos, anotó 3 goles y entregó una asistencia.

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 12, 2021