“Etiqueta a Big Ben de La Roja de Todos”: campaña busca que Ben Brereton aprenda a hablar español

Ben Brereton se ha convertido en todo un fenómeno en el último tiempo y uno de los grandes temas que rodean su figura es que aprenda a hablar español.

El joven delantero de 22 años ha causado impacto dentro y fuera de la cancha, aportando goles a La Roja pero también instaurando una gran imagen comercial.

Protagonizando un par de campañas de distintas marcas, la “Breretonmanía” ha hecho ruido y durante la última semana protagonizó un nuevo hecho curioso.

Luego de los partidos por las fechas clasificatorias a Qatar 2022, a las afueras del hotel de concentración de la Selección Chilena se pudo ver un lienzo que llamó la atención.

“Ben, we want to teach you Spanish“, rezaba el texto que, traducido al español decía “Ben, queremos enseñarte español“. Pero no se trataba de un grupo de fanáticos cualquiera, ya que iban por parte de una agencia.

Se trataba de una campaña de TalkChile, un centro de estudios que se dedica a enseñar inglés en Santiago y asociado con estudiantes de Harvard.

El objetivo de los hinchas, más allá de la publicidad, apuntaba a regalarle un curso al atacante del Blackburn Rovers para que aprenda a hablar español.

La iniciativa de TalkChile

Esta idea surgió en la Copa América pasada, pero se concretó en el duelo que jugó La Roja ante la selección de Venezuela por Eliminatorias.

El gerente de productos y marketing de TalkChile, Arturo Aguilar, conversó con as.com y entregó detalles sobre esta novedosa campaña.

“Esto partió hace unos meses, cuando Ben Brereton empezó a meter bulla en la Copa América. Uno de los socios dijo ‘oye, pero enseñémosle español'”.

“‘El jugador no habla el idioma y nosotros nos dedicamos a esto’. Ahí quedó la idea y ahora nos pusimos el desafío en serio. Si Brereton aprende español con nosotros, sería tremendo. Nos propusimos llegar al futbolista y ojalá convencerlo. Creemos que es una necesidad para él“, detalló Aguilar.

“Creo que para él también sería motivante. Nosotros le podemos enseñar online, porque vive en Inglaterra. Somos especialistas y creo que podemos lograrlo”, agregó.

De esta manera, se busca que Ben Brereton pueda aprender poco a poco el idioma y pueda desenvolverse de manera optima al hablar español.