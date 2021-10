Lasarte analizó las variantes para reemplazar a Charles Aránguiz ante Venezuela

De cara al duelo ante Venezuela, Martín Lasarte explicó el gran dolor de cabeza al momento de armar la probable formación: definir quién reemplazará al suspendido Charles Aránguiz.

Aunque el técnico uruguayo no hubiera querido cambiar la oncena que venció a Paraguay, la expulsión del volante del Bayer Leverkusen obliga a buscar opciones.

“Chalres Aránguiz reúne una serie de talentos que lo hace diferente, además de su experiencia. Tenemos algunos jugadores que se asemejan, pero con características diferentes”, explicó Martín Lasarte.

Las variantes de Martín Lasarte para reemplazar a Charles Aránguiz

Según información de ADN Deportes, Marcelino Núñez es quien se perfila como la primera opción en la mente del entrenador de la Roja. En conferencia de prensa, “Machete” destacó las cualidades del volante de Universidad Católica.

“Está en proceso de crecimiento sostenido. Lo ayuda su versatilidad, puede jugar en más de una posición. Tiene gran recorrido y dinámica, con gran técnica en pelota quieta y balón en movimiento”, apuntó Martín Lasarte, quien tampoco descartó a otro volante con destacado nivel en España como Tomás Alarcón.

“Tenemos un reconocimiento sobre sus talentos. Lo tenemos considerado. No hay nada raro con él, solo que ante una serie de futbolistas que ocupan esa zona no es sencillo para ocupar su lugar”, planteó, considerando que el volante del Cádiz no ha visto minutos en esta fecha triple.

Todo pensando en las variantes que puede disponer Venezuela en San Carlos de Apoquindo. “Es un rival de cuidado. Lejos estamos de suponer lo que se pensaba de ellos hace 15 o 20 años atrás. Es un equipo con características distintas a las de Paraguay, tenemos que hacer algunos ajustes. Debemos minimizar sus facetas positivas y encontrar los caminos para ganar el partido, aunque no será sencillo. Ningún partido lo es”, cerró Martín Lasarte.

¿Dónde ver el partido de Chile por las Clasificatorias?

Te invitamos a seguir el compromiso entre Chile y Venezuela desde Las Condes en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo, además del relato de Manuel Fernández y los comentarios de Cristián Arcos.

Además, desde las 19:00 horas tendremos la previa del partido junto a Los Tenores a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live.