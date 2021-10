Juan Cristobal Guarello alabó a Ben Brereton: “Saca el máximo provecho de lo que tiene y no le hace el quite al sacrificio”

Una vez consumada la victoria de Chile sobre Paraguay, Juan Cristóbal Guarello fue testigo in situ en San Carlos de Apoquindo del desarrollo del encuentro. En ese contexto, su análisis se centró en la figura de Ben Brereton.

“No es un jugador habilidoso, pero se siente en el área. Saca el máximo provecho de lo que tiene. El arco lo tiene entre ceja y ceja; y no le hace el quite al sacrificio”, partió apuntando el Tenor de ADN Deportes, quien destacó lo que lo diferencia de otros jugadores.

“Es un jugador formado en Inglaterra, muy bien trabajado y que tiene muchas nociones tácticas. Eso es un aporte muy grande para una selección chilena, ese tipo de cosas pesa. Hay mucha habilidad acá pero no tantos fundamentos tácticos. Eso entrega y fue fundamental. Eso sumado a su despliegue y entrega”, explicó Juan Cristóbal Guarello sobre Ben Brereton.

Con su actuación, la Roja se impuso a Paraguay y abre una pequeña ventanita para la ilusión, según apuntó el comentarista deportivo. “Es lejos la mejor actuación de toda la clasificatoria. Vamos a ver si nos alcanza para tener un poquito de ilusión (…) Son 3 puntos que ojalá hubieran llegado antes. Este es el fútbol que puede hacer tanto tiempo. Cuando el equipo es agresivo, lo demuestra”, planteó.

Juan Cristóbal Guarello y el análisis de la Roja, más allá de Ben Brereton

El periodista deportivo apuntó a otros jugadores claves en la estructura de la selección chilena. “Cuando faltan Alexis y Vidal, Chile pierde y se resiente mucho. Hoy andaban al 70% ambos y se notó. Vidal es un hombre que te da otra energía (…) Cuando Isla juega a su nivel, cuando está Vidal, cuando Alexis juega más cerca del año y Bravo te da solvencia, tienes para hacer algo”, zanjó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

“Jugador por jugador, Chile tiene para pelear, pero estamos tan rezagados que es casi utópico. Pero tiene una mejor selección que Bolivia, Paraguay o Venezuela”, recalcó Juan Cristóbal Guarello con el retorno de la Roja al octavo lugar.

En ese contexto, valoró que los tres puntos le permitan al equipo chileno no olvidar las fallas. “Que un buen triunfo no oculte los errores que se han cometido hasta acá. Chile tiene fútbol para estar más que esto, no para estar octavo en clasificatorias. Hay una cosa de dignidad: no puedes pasar del mejor al peor de América en 6 años”, cerró el Tenor Fundador.