Francis Cagigao pone presión a la Roja para octubre: “Estamos ante una operación remontada”

Francis Cagigao, Director Deportivo Nacional, afrontó una conferencia de prensa a modo de balance tras lo ocurrido con la Roja en la triple fecha clasificatoria este mes.

A la luz de haber obtenido apenas un punto de nueve posible, la misión para el español es clara de cara a los duelos programados para octubre. “Estamos ante una operación remontada. Estoy plenamente convencido que este cuerpo técnico, con el apoyo de todos, va a hacer una triple jornada muy buena”, sostuvo.

En ese contexto, el directivo explicó las gestiones para no sufrir con la ausencia de Francisco Sierralta y Ben Brereton. “Tras la propuesta de FIFA para levantar la denuncia a los clubes por buena fe, pedí negociar con ellos y que me dieran a los futbolistas dos partidos. A raíz de eso, le pasamos la pelota a FIFA para que negocien el tercer partido porque en Inglaterra siguen siendo inflexibles”, argumentó el hispano.

Aprovechó la instancia para entregar calma sobre el estado físico de Arturo Vidal en el Inter de Milán. “Es una contractura”, dijo. Más allá de eso, espera también contar con Alexis Sánchez.

También Francis Cagigao comentó sobre la ausencia de otro jugador que podría potenciar el ataque de la Roja, como lo es Felipe Mora. “No recuerdo una sola convocatoria donde no se haya enviado una carta a Felipe Mora. La lista la da el director técnico y tiene plenos poderes para nominar a los jugadores que él cree conveniente. Lo tenemos en cuenta, seguimos sus partidos”, apuntó.

Francis Cagigao afrontó las críticas por su gestión en la Roja

Con 8 meses en la Dirección Deportiva Nacional de nuestro país, sus acciones en Chile no han quedado exenta de críticas. En ADN Deportes, el exasesor de la ANFP, Germán Corengia, criticó la falta de gestión por parte del español.

En ese contexto, Francis Cagigao salió a responder al argentino. “Él habla que tenía un acuerdo con el presidente o la ANFP, algo que no conozco. Cuando Pablo Milad vino a contratarme en ningún momento me habló de otro proyecto. Se le ofreció algún puesto para trabajar en la ANFP, relacionado con los clubes, pero tengo entendido que fue rechazado por los clubes. Si se disgustó por no entrar en el proyecto, no lo sé. No puedo controlar sus declaraciones”, zanjó.

También aprovechó la instancia para aclarar la situación de Robbie Robinson tras su sorpresiva salida de la concentración a un día de haber jugado con Brasil. “No podemos poner una pistola en la cabeza de nadie. Algo le pasó cuando llegó acá. Hay un informe médico, psicológico y no estaba contento cuando llegó. Decidí mandarlo para la casa“, cerró Francis Cagigao.