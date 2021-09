Germán Corengia y su salida de La Roja: “Tomé la decisión de irme porque no había una dirección”

La polémica está instalada en La Roja. Hace algunos días, Germán Corengia, exasesor de la ANFP, deslizó críticas contra la llegada de Martín Lasarte y Francis Cagigao a la Selección Chilena de Fútbol.

En una entrevista al diario El Mercurio, Corengia aseguró que el profesional hispano (Cagigao) tiene compromisos que le impiden realizar mejor su gestión en La Roja: “con Francis Cagigao nunca vi plan, foco, ni dirección. Solo confusión. Lleva casi un año en el puesto (llegó en noviembre de 2020) y no vi un plan”, aseguró el entrenador trasandino, hoy en Ecuador.

Pero sus palabras no se quedaron ahí y este lunes, en conversación con “Los Tenores” de la tarde de ADN Deportes, Germán Corengia aseguró que “me fui hace tres meses porque me pareció oportuno en ese momento con la llegada de un entrenador. En ese momento tomé la decisión de irme porque no había una dirección”, dijo.

Sobre el proyecto que estaba realizando al momento de la llegada de Lasarte, analizar y ver el desarrollo de los 33 clubes que conforman el fútbol profesional chileno, esgrimió que “no sé si ese proyecto quedó encajonado o hicieron algo más. Yo quería ir club por club para conversar con las dirigencias y escuchar después de muchos años y terminar presentando el proyecto”, aseguró.

“Hoy en Chile la gran mayoría de dueños de clubes son representantes. Lo que sí es mi punto de vista, es que puedes tener relaciones con todos y las tienes que tener, pero lo que sí me parece mal es ir surfeando o viendo por compromisos para donde ir”, complementó Germán Corengia.

Insistió en que “después de 13 años de experiencia, la clave es que las cosas sean claras. La claridad es fundamental, yo creo que en la previa, cuando uno es claro, es que se explique el porqué las cosas no resultan o se diga que no tenías el perfil claro para ese club”, comentó Corengia.