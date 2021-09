Cagigao aclaró la salida de Robbie Robinson: “Decidí mandarlo para la casa”

Francis Cagigao aprovechó la conferencia de prensa este mediodía para aclarar la situación que vive Robbie Robinson, quien dejó la selección chilena a un día del duelo ante Brasil.

“No podemos poner una pistola en la cabeza de nadie. Algo le pasó cuando llegó acá. Hay un informe médico, psicológico y no estaba contento cuando llegó. Decidí mandarlo para la casa“, apuntó el Director Deportivo Nacional.

En ese sentido, el hispano profundizó en los problemas que presentó el nacido en Estados Unidos y de madre chilena para adaptarse a las condiciones de Juan Pinto Durán.

“Con Brereton pasó lo mismo, tuvo dos o tres días difíciles y yo estaba aquí. Cuando llegó le pasó algo, no estaba contento y al tercer día no podía ni entrenar. Yo, en conjunto con el cuerpo médico, tomé una decisión y lo mejor era que volviera a su país”, apuntó Francis Cagigao, quien no tiene claro qué pasará con Robbie Robinson de cara a un eventual llamado para octubre.

“Robbie no ha tomado una decisión, que yo sepa. No he tenido contacto con él, pero está claro que debe decidir su vida (…) Es un buen futbolista, con potencial”, planteó.

Cagigao aclaró la situación legal de Robbie Robinson

El Director Deportivo Nacional explicó en la conferencia de prensa que nunca estuvo en duda la habilitación legal que permitía la convocatoria del atacante del Inter Miami.

“Tiene que pasar por un documento que él tiene que expresar una declaración de intenciones para renunciar a Estados Unidos. Para poder sólo representar a un país, debes jugar un minuto en el campo. Este documento es oficial de FIFA. Es mentira total de que no teníamos este documento firmado”, explicó.

Esta fue la carta que Francis Cagigao mostró a los medios de comunicación respecto a la situación legal de Robbie Robinson para su convocatoria a la Roja.