Guarello tras derrota de Chile ante Colombia: “Futbolísticamente estamos como hace 20 años”

Tras la lapidaria derrota de Chile ante Colombia por 2-0, en las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022, Juan Cristóbal Guarello hizo una dura crítica acerca del planteamiento con el que La Roja no sólo fue a encarar el duelo en Barranquilla, sino también en los anteriores compromisos frente a Brasil y Ecuador.

El Tenor Fundador, de hecho, señaló que “futbolísticamente estamos como hace 20 años: sin recambios, con un entrenador improvisado, porque a (Martín) Lasarte lo toman porque estaba en Chile por otras razones, porque la ANFP no tiene peso en la Confederación Sudamericana y le meten un partido con Ecuador, otro con Colombia y otro con Brasil, los tres juntos, y te arbitra cualquier persona. Menos mal que en estos dos últimos partidos no fue relevante el arbitraje”.

Respecto de la mentalidad del equipo, aludió a la dirección técnica de Marcelo Bielsa. “Yo que no soy bielsista, le reconozco muchísimas cosas, pero una de ellas es que se atrevía, arriesgaba y estaba pensando en ganar el partido y no en dar explicaciones. Y de repente lo perdía, pero lo intentaba”, subrayó.

“Chile en Quito, llegó un momento que se le dio y no lo tomo“, continuó Guarello, “no hizo una modificación intentando ganarlo e hizo modificaciones intentando no perderlo. Y acá, cuando te encuentras 2-0, Chile salió con un planteamiento conservador, te demoras, esperas a que termine el primer tiempo, y ya al segundo reaccionas, metes un gol, por ahí lo amagas y ahí te hacen el tercero”.

En esa línea, el comentarista subrayó que “esto ya lo escuché alguna vez, lo escuchaba en los 70, siento que es un déja vù: sacando todas las explicaciones futbolísticas, hay argumentos sólidos para tener la posición en la que estamos en la tabla. Pero de repente tienes que ayudarte un poquitito”.

Guarello a Lasarte: “¿Cuál fue el partido que saliste a ganar? Ninguno”

Tras la derrota de Chile ante Colombia, Guarello hizo una revisión sobre los anteriores encuentros y citando algunas de las explicaciones de Martín Lasarte: “Contra Argentina en Santiago del Estero, Argentina estaba muerta al final. Un poquitito, no te digo que lo ibas a ganar, pero no tenía como ganarte, estaba rendida y no lo intentaste, porque la historia con Argentina…“.

“Después con Ecuador, le echan un jugador, y que si Charles, y te demoraste, al final perdiste la oportunidad, pero el punto es bueno. Después contra Colombia te hacen el 2-0 y tiene que ser Vidal el que le grite a la banca ‘oye ya poh, hagamos algo’, porque así si seguía jugando Chile le iban a hacer el tercero, el cuarto y el quinto”, agregó Guarello.

Finalmente se cuestionó: “Finalmente pinta 25 minutos del segundo tiempo, cuando todavía te queda oxígeno, hiciste el descuento y tuviste una que Vidal no llega. Pero en el fondo siempre estuviste lejos. ¿Cuál fue el partido que saliste a ganar? La respuesta es ninguno. Porque el empate con Brasil era bueno, porque el empate con Ecuador era bueno y el empate con Colombia era bueno. Cómo vas a clasificar así. Este partido con Colombia tenía otro planteamiento”.