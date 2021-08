Ben Brereton y su anhelo en La Roja: “Necesitamos ir a la Copa del Mundo, sería un honor máximo para mi”

En medio de su pretemporada con el Blackburn Rovers, Ben Brereton habló en entrevista mano a mano con ADN Deportes, instancia en la cual se refirió a su participación en la Copa América, las Clasificatorias, su relación con el plantel y el furor que causó en redes sociales.

Su primera experiencia con La Roja

Sobre la adaptación que tuvo en la Selección, el delantero señaló que “todos me ayudaron ahí, era un tipo de juego diferente pero realmente disfruté el juego, estar en Chile, jugar fútbol ahí, y espero ser llamado de nuevo y jugar con los colores del país otra vez”.

En cuanto a la diferencia del idioma, “Big Ben” se acostumbró pese a las bromas del plantel. “Todos me dieron la bienvenida en español, pero sí, había bromas por todos lados, porque yo no hablo español y todos los días había música en español que me gustó mucho, es agradable su música”, aclaró.

“Fue una locura jugar con brillantes jugadores, las leyendas de Chile, y también lo fue jugar con jugadores de la talla de Messi o Neymar. Para mi fue una gran experiencia, que nunca olvidaré”, mencionó tras competir en el certamen continental, donde anotó un gol.

El chileno-inglés tuvo palabras para describir su apreciación por Alexis Sánchez y Arturo Vidal, dos referentes de la Selección chilena. “Cuando era más joven veía en la televisión a Alexis Sánchez jugar por el Arsenal y por el United, y ahora tener la experiencia de entrenar y jugar con él es brillante. Son super profesionales, hacen todo bien. Ves además la gran pasión que ponen, es un privilegio compartir con ellos”, confesó.

Clasificatorias de septiembre

De cara a la triple fecha que tendrá La Roja en las Clasificatorias, Ben Brereton dejó ver su ilusión por estar en esta instancia. “Necesito entrenar bien aquí en el Blackburn, hacer buenos partidos, anotar goles y meter asistencias, y espero que él me vea y me lleve a jugar clasificatorias para el Mundial por Chile. Ya veremos”, indicó.

“Necesitamos ir a la Copa del Mundo, ojalá pudiera ir al Mundial, sería un honor máximo para mi y para mi familia también. Para eso necesitamos trabajar fuerte y los jugadores de Chile seguro darán todo para clasificar”, agregó.

Su estadía en Chile

Junto a su citación en La Roja, el ariete aprovechó de conocer algunas cosas de Chile. Sobre lo que más le gustó del país, el británico reveló que “la comida es adorable y también las vistas de Santiago, las montañas, son hermosas, es un país muy agradable, con hermosas vistas y ha sido una gran experiencia, con comidas asombrosas y muchas ensaladas, las ensaladas son buenas”.

“Cuando yo esté libre trataré de traer a mi familia y presentarle todo esto a ellos, para ir con ellos a Chile, o pasar las fiestas aquí. Y ver además diferentes lugares y conocer Chile un poco mejor”, añadió.

En relación a las fiestas patrias, Brereton fue consultado sobre si conocía la cueca, a lo que respondió “no, ¿es un baile chileno tal vez?”.

El furor que causó en redes sociales

“Ben 10” fue el futbolista que más revuelo generó en la esfera virtual, incluso, uno de los posts más comentados fue donde el delantero aparecía levantando los brazos y los usuarios exigían que le pasaran la pelota.

“Los jugadores de Chile son muy buenos. Ellos saben bien pasar la pelota. Pero eso de las manos es porque yo no puedo hablar español, entonces era lo que hacía cuando quería la pelota. Pero mis compañeros lo sabían. Son grandes jugadores y todas sus decisiones que tomaron estuvieron bien. Pero está bien. si, lo sabía”, sostuvo.

“Estoy feliz por el apoyo que la gente y los fans me dieron. Eso fue grandioso para mí, me dio mucha confianza y motivación”, concluyó Ben Brereton en entrevista con ADN Deportes.