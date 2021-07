Gabriel Arias, de regreso en Racing, pero sin olvidar la Copa América: “En las pequeñas jugadas, el VAR siempre iba para Brasil”

El arquero de la selección chilena, Gabriel Arias, ya se integró a los trabajos de Racing en Argentina luego de haber integrado el plantel de la selección chilena en Copa América.

El portero nacional conversó con TyC Sports del desempeño de la Roja en el certamen continental.

“Nos quedó la sensación de que podríamos haber llevado a Brasil al menos a penales. No se jugó mal, se hizo un buen partido. No se dio en esos pequeños momentos, pero podríamos haber llegado un poquito más lejos. El grupo merecía los penales”, aseguró Arias.

Durante la entrevista, el ex portero de La Calera expresó sus críticas al uso de VAR en el campeonato. “En las pequeñas jugadas, siempre iba para Brasil. En el partido te da la sensación esa, de siempre que se equivocaba o cobraba algo, era a favor de Brasil. Pero bueno, ya está, hay que mirar para adelante y listo”, puntualizó el jugador de 33 años.

“Uno ve que implementaron el VAR para que las cosas sean más claras y transparentes, pero ves cómo se equivocan, no revisan jugadas. Hay pequeños detalles que a veces quieren cobrar y a veces no”, complementó Arias, que no jugó ningún minuto en la Copa América.

El futuro de Gabriel Arias en Racing

Gabriel Arias también se refirió a los rumores que lo instalan como eventual refuerzo del Elche de España.

Por ahora, el arquero nacional no quiso hacerse problemas. “¿Cuánto tiempo me queda en Racing? No lo sé, habría que preguntarle a Víctor (Blanco, presidente de Racing). Anduve desconectado, con mi familia. Estos días veré las novedades que hay”, señaló.

Además, en TyC le preguntaron por su opinión, como colega, de la polémica protagonizada por Emiliano Martínez en la tanda de penales entre Argentina y Colombia.

“Cada uno tiene sus herramientas, sus tácticas. Le sirvió. Después se comentó que estaba mal hecho, que lo podrían haber expulsado, pero bueno, pasó Argentina y le sirvió lo que hizo”, sentenció el seleccionado chileno.