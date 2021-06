“Y todo Chile gritó Brereton”: así reaccionaron los hinchas de La Roja con el primer gol del chileno-inglés

Menos de 10 minutos se demoró Ben Brereton para anotar su primer gol vistiendo la camiseta de Chile, en el partido frente a Bolivia por la Copa América. El delantero del Blackburn Rovers abrió los fuegos en el duelo y las redes sociales se rindieron a sus pies.

Con tuiteos en inglés y español, distintos usuarios de Twitter expresaron su felicidad —y devoción— frente al zapatazo que envió el chileno-inglés a las redes de Carlos Lampe.

Brereton I love you so much 😍

— Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) June 18, 2021