El comentario de Danilo Díaz: “El problema no era ni Rueda ni Pizzi, Chile no tiene ataque”

“Falta un killer, falta un pepero, falta un goleador”. Este fue el diagnóstico que Danilo Díaz había realizado en el empate de La Roja frente a Argentina el pasado jueves, por las Clasificatorias Sudamericanas de Qatar 2022. Sin embargo, si bien ese día hubo tintes “coperos”, la igualdad frente a Bolivia dejó un sabor distinto y el Tenor del Pueblo insistió en la falta de goleadores “que resuelvan”.

De acuerdo a las estadísticas, de los 26 remates que tuvo Chile, 16 fueron al arco y apenas se logró un gol. De hecho, el 1-1 llegó mediante un penal a favor de Bolivia, y con ese resultado se sentenció el encuentro en San Carlos de Apoquindo.

A la hora de los análisis, explicó que “aquí hay varios puntos. Lo primero: falta un 9, hace rato que nos falta un 9. Vargas se esfuerza, ya no juega de delantero, incluso en Brasil. Tuvo dos tiros, uno en el poste, otro en el travesaño. Pero el gol lo hace Pulgar, que es el volante de contención y el goleador es Vidal, que es un volante mixto. Y el otro goleador es Sánchez”.

En esa línea, el periodista argumentó que “el problema viene desde hace rato y esa es la diferencia que tiene que hacer el periodismo especializado con relación a los hinchas y al periodismo o la opinión que opera a partir de lo que se dice en las redes sociales al ritmo del bombo o de lo que hay que decir. El problema no era ni Rueda ni Pizzi, porque sigue siendo la misma dificultad que tiene Chile“.

Además, el Tenor recordó que “este partido frente a Bolivia lo vimos en el Monumental, este partido lo vimos contra muchos rivales. Y Chile tiene un problema en el ataque, Chile no asegura. Hoy día Colombia, ¿cuántas tuvo? Tuvo tres, cuatro e hizo dos. Argentina tuvo cuatro, cinco, e hizo dos. Perú tuvo cuatro, cinco, hizo dos”.

En cambio, en el caso de La Roja, “nosotros tenemos un problema en la definición, no hemos podido encontrar lamentablemente un centro delantero, un jugador del nivel de lo que fue en su momento… es difícil, lo que fue Zamorano, Salas, Humberto Suazo. Delanteros que te resolvía. Hoy Chile eso no lo tiene”.

El regreso de Aquino

Danilo Díaz también criticó el “cero nivel y cero peso internacional de nuestra dirigencia“, especialmente en lo que respecta al arbitraje. Y no fue sólo en el caso de Bolivia con la presencia de Éber Aquino, determinante en la derrota ante Uruguay en Montevideo.

“Partiendo por el partido en Santiago del Estero, ponen una terna venezolana, de segundo orden. El árbitro estaba nerviosísimo. La jugada del penal, absolutamente discutible. Al minuto, la patada que le cobran a Galdames, tarjeta amarilla, y después viene el planchazo de Tagliafico que ni siquiera se revisa. Era roja para Tagliafico”, repasó el comentarista.

A esto se suma que “nos tocan la oreja y nos mandan a este árbitro“, en alusión a Aquino. “Los jugadores entraron irascibles con Aquino. Si un jugador de fútbol tiene cierto sentimiento, tiene una visión del juego, siente que ese tipo les robó en Montevideo y les puso un problema“.

“Hoy día Colombia juega con público, después que le sacaron la Copa América porque no se podía jugar. No se puede creer. Chile, está bien, tenemos la escoba en los hospitales, pero somos un país que tiene buena parte de su población vacunada, perfectamente con la gente con PCR podría haber ido un grupo de hinchas al estadio. No tenemos ningún peso”, remarcó Díaz.