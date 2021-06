La crítica de Claudio Bravo tras el empate ante Bolivia: “Es extraño que nos toque el mismo árbitro que fue castigado después de lo de Uruguay”

En un increíble partido, Chile empató 1-1 con Bolivia, a pesar de ser superior todo el partido y tener las opciones más claras.

Tras el cotejo, fue el portero y capitán de la selección, Claudio Bravo, quien se refirió a esta paridad. “Creo que nos deja esta tranquilidad de mostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás. De ver un Chile agresivo, que presiona alto, generando mucho volumen de ocasiones de gol, poca ocasiones de ellos en nuestro arco, salvo por la jugada del penal”, señaló.

Además, Bravo deslizó una crítica por la designación del polémico árbitro paraguayo, Éber Aquino “Desde mi punto de vista no me parece penal. Pero más extraño aún me parece que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje, tuvimos una situación con ellos en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar. Eso me parece bastante extraño”, sostuvo.

“Nos parecía raro que nos arbitrara alguien que lo habían sancionado y que no nos dejó sumar de a tres por la misma situación que tuvimos hoy, pero el fútbol tiene esto. Creo que jugar de esta manera nos aproxima mucho más a entrar a una nueva Copa del Mundo”, agregó.

Tras la doble fecha clasificatoria, Chile quedó en el séptimo lugar de las clasificatorias con 6 puntos, y ahora deberá mentalizarse en la Copa América que se disputará en Brasil.