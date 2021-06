Clasificatorias: Así llegan Argentina y Chile para el duelo por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022

Este jueves, y tras casi seis meses, se volverá a jugar los partidos de clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, y donde Chile animará un crucial partido como forastero ante Argentina.

Ambas escuadras llevan cuatro partidos de eliminatorias, aunque con presentes muy distintos en la tabla de posiciones.

¿Cómo llega Argentina?

La selección “albiceleste” comandada por Lionel Scaloni llega a este cotejo como el sublíder de las clasificatorias con 10 puntos, a dos del puntero Brasil.

Argentina derrotó a Ecuador por la cuenta mínima en la primera jornada, venció como forastero a Bolivia por 2-1 en la segunda fecha, empató 1-1 con Paraguay en el tercer partido, y derrotó a Perú por 2-0 e la última jornada.

No obstante, Scaloni tendrá una sensible baja, ya que Sergio Agüero no estará presente en este partido por precaución, luego de ser un falso positivo.

¿Cómo llega Chile?

Por su parte, La Roja se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos, luego de registrar una victoria, un empate y dos derrotas.

En un polémico partido, Chile cayó como visitante ante Uruguay en la jornada inaugural por 2-1, empató 1-1 con Colombia en el segundo partido, derrotó a Perú por 2-0 en el Estadio Nacional en la jornada tres, y cayó ante Venezuela por 2-1 en la última fecha.

Además, la selección chilena tendrá el debut en el banco de Martín Lasarte en la banca por los puntos, tras la salida de Reinaldo Rueda, actual DT de Colombia.

Al igual que Argentina, Chile no podrá contar con una de sus grandes figuras, el volante del Inter de Milán Arturo Vidal, quien dio positivo por covid-19.

Día y hora para Argentina vs Chile por las Clasificatorias a Qatar 2022

“Trasandinos” y la Roja se miden este jueves 3 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Único de Santiago del Estero en Argentina.