Brayan Cortés y su ausencia en La Roja: “Lo tomo como una oportunidad de mejora”

El arquero titular de Colo-Colo, Brayan Cortés, es uno de los grandes ausentes en la selección chilena para estos próximos dos duelos clasificatorios ante Argentina y Bolivia.

El guardameta dijo estar enfocado netamente en hacer las cosas bien en su equipo y aseguró que su ausencia la “tomo como una oportunidad de mejora”.

“Cualquier jugador quiere estar en la selección, es un honor. Queda seguir trabajando y mejorando día a día para estar ahí nuevamente”, agregó el iquiqueño.

Respecto a una probable nominación para la Copa América, el arquero del “Popular” comentó que “el profe (Lasarte) toma la decisión. Más allá no me planteo, acá me siento bien en Colo-Colo y espero seguir de la misma forma”.

Por último, adelantó un duro encuentro ante Deportes La Serena, este domingo desde las 18 horas en el Monumental, por la décima fecha del Campeonato Nacional. “Es un equipo que toca bien el balón y pueden sorprender, también tienen buena pegada desde afuera, pero queremos hacernos respetar y quedarnos con los tres puntos”, aseguró Cortés.

“Y tener la presencia de Matías Fernández que estuvo con nosotros es siempre grato volver a verlo y compartir en cancha”, cerró el “indio”.

