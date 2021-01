Pablo Milad: “Le expliqué a Vidal que la decisión de Rueda fue personal”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, realizó una conferencia de prensa junto al nuevo director deportivo de La Roja, Francis Cagigao, donde, entre otros temas, se refirió a la salida del banco de Reinaldo Rueda.

El mandamás del fútbol nacional tuvo palabras para la despedida que le dedicó Arturo Vidal al cafetalero, señalando que la decisión de de “Triple R” fue personal.

“He hablado muchas veces con Arturo sobre el ‘profe’ (Rueda), pero le expliqué que la decisión del técnico fue netamente personal. Cuando asumí tuvimos un contacto muy cercano, le presté todo mi apoyo, establecimos una relación muy cercana. Trabajamos a la par y Arturo lo sabe. El ‘profe’ no estaba cómodo, pero no por mi llegada. Respeto la decisión de Arturo, estableció lazos cercanos con el ‘profe’, eso ocurre en el fútbol“, recogió AS Chile.

También respondió a las críticas del “Ingeniero” Manuel Pellegrini, indicando que “aquí nadie sacó a Rueda. Estuvimos juntos en las buenas y en las malas. Le abrí las puertas a que no se sintiera atado a un lugar que no se sentía cómodo”.

Finalmente, sobre los plazos en el que debería llegar el nuevo entrenador de la selección chilena, Milad declaró que junto a Cagigao están contra el tiempo, pero que trabajarán con tranquilidad para encontrar el nombre adecuado.