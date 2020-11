Problemas para Rueda: Diego Rubio fue liberado de la selección chilena por motivos sanitarios

Durante esta jornada, el cuerpo médico de la selección decidió que el delantero Diego Rubio no se integre a los trabajos de la “Roja”.

Mediante un comunicado, detallaron que el delantero del Colorado Rapids tuvo contacto con un compañero que arrojó positivo por Covid-19. No obstante, y pesar de no ser considerado contacto estrecho, el cuerpo médico decidió no arriesgar el trabajo de los seleccionados, dejando fuera a Rubio para estas fechas clasificatorias.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el Cuerpo Médico de la Selección Chilena determinó que el jugador Diego Rubio no se integre a la concentración del elenco nacional“, señalaron.

“Luego de analizar su situación, se estima que su condición no constituye contacto estrecho con personal de su club en Estados Unidos, quien fue positiva en test de PCR para COVID 19. Sin embargo, se ha considerado el máximo cuidado sanitario del grupo de trabajo de nuestra Selección y en acuerdo con el deportista, no se integrará para los partidos de estas fechas Clasificatorias Qatar 2020″, detallaron.

De esta forma, Reinaldo Rueda cuenta con un jugador menos en ataque para los duelos frente a Perú y Venezuela por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

