Loreto Santa Cruz: “En el running, no conozco un triatlón más duro que Pucón”

En el primer capitulo del 2022 en “Mujeres al Deporte”, Macarena Miranda conversó con la triatleta del Club Deportivo Universidad Católica, Loreto Santa Cruz.

Todo de cara a uno de los eventos deportivos que abrirán el verano en Chile: el Ironman 70.3 de Pucón, donde competirá por séptima ocasión.

“Estamos bien ansiosos. Es una fecha súper esperada porque hace dos años no se hace y por fin volvemos a disputar esta carrera durísima“, explicó Loreto Santa Cruz de cara a la prueba que se disputará el domingo 9 de enero en la Región de la Araucanía.

“Todas las carreras han tenido algún condimento. En alguna vez me caí y terminé con el tobillo hecho bola. En otras veces he visitado las hortensias por apuro. En todas he terminado y espero así sea de nuevo“, explicó quien se apasionó por este deporte tras haber jugado hockey césped hasta los 30 años.

“Decidí correr una maratón y un amigo me dijo que si me gustaba correr y andar en bicicleta, por qué no aprendía a nadar. Creí que los triatletas estaban todos locos, pero es adictivo, una droga preciosa. Lo que más me cuesta es el volumen de trote, es una prueba más para mi cabeza que para mi cuerpo”, aseguró la también esposa del golfista Felipe Aguilar, con quien compitió también en el Ironman.

“Felipe estuvo en Pucón un año, teníamos una apuesta entre nosotros y que me ganó. Su especialidad espero siga siendo el golf”, dijo entre risas.

Las claves del Ironman 70.3 de Pucón para Loreto Santa Cruz

Como ya una experimentada en estas lides, la deportista analizó las principales características de la prueba que combina natación, ciclismo y trote.

“La natación en general es bastante tranquila, fría, a menos que aparezca el viento Puelche. La partida no es con todos los triatletas juntos, que es algo que a algunos lo amedrenta por las patadas en el agua. Luego la ruta a pedalear es maravillosa, pero dura, con 600 metros de altimetría y el volcán Villarrica de fondo hacia Curarrehue. Hay que estar atento a los vientos cruzados en los puentes que hay en la ruta”, explicó, aunque tuvo particular atención para el remate de la competencia.

“En el running, no conozco una prueba en ese sentido más dura que Pucón: es subir y bajar tres veces la Península. Muchos nos damos permiso hasta para caminar algunos tramos, pero es precioso”, aseguró quien no se complica por las restricciones sanitarias que habrán durante la semana por el evento.

“Se correrá el mismo circuito pero hay modificaciones en cosas anexas, como la Expo Pucón, por los protocolos. El club ha hecho un gran esfuerzo y será una carrera inolvidable, las autoridades se la han jugado para que se mantenga la experiencia de todos los años”, cerró.