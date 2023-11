Millonario norteamericano quiere vivir más de 150 años: esta es su rutina diaria y dieta monitoreada por 30 médicos

Es común escuchar que la esperanza de vida del ser humano ha ido aumentando con el pasar del tiempo. Sin embargo, un millonario estadounidense planea superar todas las barreras antes conocidas: vivir más de 150 años.

Se trata del excéntrico millonario estadounidense, Bryan Johnson, quien lleva a cabo un estilo de vida que es monitoreado por 30 médicos que trabajan día a día para reducir su edad biológica.

Mediante una entrevista con Infobae, Bryan Johnson explicó cuáles son las medidas que toma en su cuidadosa vida para lograr superar la barrera de los 150 años.

Cuenta con un equipo de 30 médicos

Desde abrocharse el cinturón de seguridad en su auto cada vez que conduce hasta la renovación de su propia sangre, son algunas de las medidas que toma Bryan Johnson para vivir por más de un siglo y medio.

Según relató el estadounidense, la idea surgió “de un experimento mental de intentar transportarme en el tiempo al Siglo XXV e imaginar que estaba hablando allí y donde me preguntaban qué hacíamos a principios del siglo XXI para no morir”.

Para lograrlo, Johnson mide diversas reacciones bioquímicas de su organismo. “Mis tendones, ligamentos, mi cerebro, mi corazón, mi páncreas, todos mis órganos. He gastado millones de dólares en este proyecto y he puesto toda la información a disposición de forma gratuita para que todos puedan hacerlo por sí mismos. Realmente estoy tratando de cambiar el curso de la historia humana, de modo que podemos pensar en la segunda esperanza de vida radicalmente extendida”, contó.

En ese sentido, el millonario norteamericano cuenta con un equipo compuesto por 30 médicos, quienes monitorean las 24 horas del día a Johnson. Además de la renovación de su sangre, también se realiza diversos tratamientos estéticos para lucir más joven.

El día a día

“Me despierto a las 5:30 de la mañana. Hago una hora de ejercicio. Hago algo de meditación y terapia de luz roja. Ingiero diariamente unos cuantos kilos de verduras. Tomo 60 pastillas diariamente. También trabajo durante varias horas y luego voy a algunas citas con el médico para hacer algunas resonancias magnéticas y pruebas de condición física. Me acuesto a las 20.30 todas las noches y nunca fallé en eso”, relató Johnson.

Junto con ello, el millonario que pretende vivir más de 150 años, realiza sesiones de fototerapia y aplica láser en su rostro con el objetivo de relucir su juventud.

Además, duerme con un dispositivo en su pene para medir sus erecciones nocturnas. “Tengo, en promedio, dos horas y 12 minutos cada noche de erección de cierta calidad. Para tener 18 años, deberían ser tres horas y 30 minutos. Las erecciones nocturnas son un marcador biológico de edad para su función sexual y cardiovascular”, explicó.

Por último, Bryan Johnson fue consultado acerca de cómo se siente realizando todos sus tratamientos. Ante ello, el norteamericano respondió que “nunca he sido más feliz en toda mi vida. Entonces, simplemente cambiando el marco y entendiendo que soy un atleta, estoy rindiendo lo mejor que puedo en la cancha, en este caso, ya sabes, no muriendo. Pero sí, nunca he sido más feliz. Así que es sólo que la gente está tratando de entender esta nueva forma de vida que estoy haciendo y muchas veces se confunden”, declaró.