Javier Milei arrasó en la segunda vuelta obteniendo un 55,69% de los votos, dejando a su rival Sergio Massa con solo un 44,3% de las preferencias. Así, el controvertido político ultraderechista se convirtió en el Presidente electo de Argentina.

Y fue durante su discurso de celebración que una situación llamó la atención en redes sociales.

Su pareja, Fátima Florez, se sabía su discurso prácticamente de memoria, moviendo su boca al lado del futuro mandatario al mismo momento en que él decía frases como “sus instituciones son las propiedad privada, los mercados libres de intervenciones estatal, la competencia, la división del trabajo, y la cooperación social, donde solo es posible servir al prójimo con bienes de mejor calidad y precios”.

¿Quién es la futura Primera Dama de Argentina? La pareja de Milei -a quien acompaña hace 5 meses- se llama María Eugenia Flórez (42) y es conocida artísticamente como Fátima Florez.

Es una actriz, cantante y bailarina que tomó fama nacional al imitar a Cristina Fernández en el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata. Su interpretación de Fernández tomó tanto vuelo, que fue invitada a más programas trasandinos.

Sin embargo, y pese a estar en pareja con un personaje político popular, Fátima Florez dice no ser muy cercana a ese mundo.

“Ay, yo de política no entiendo nada de nada“, dijo Fátima al medio argentino Clarín. “Cuando hago personajes políticos como Cristina, tengo guionistas. En lo de Lanata tenía un guionista, pero si me preguntás a mí, yo, Fátima, no creo que haya que opinar de política”, agregó.

Ni Una Menos y legalización de la Marihuana

También en Clarín, la artista se mostró a favor de legalizar la marihuana. “Yo no necesito usarla, pero si te hace bien, adelante. Igual te pido que no aparezca esto en el título, porque tampoco da que vayan a vender marihuana a la puerta de un colegio”.