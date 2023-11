Estado de salud del papa Francisco genera preocupación tras suspender discurso a rabinos europeos

Preocupación ha generado el estado de salud del papa Francisco, luego de que suspendiera una actividad en la que debía leer un discurso preparado para recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos.

Con voz cansada y algo ronca, el sumo pontífice confirmó que no estaba “bien de salud”, por lo cual prefería “dar el discurso” a los rabinos que leerlo.

“Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselos y que ustedes lo lleven”, dijo el papa Francisco.

En el pasado, el papa, que ha estado enfrentando problemas de salud, ya ha evitado la lectura de discursos para preservar su fuerza.

De momento, el Vaticano no ha informado sobre el estado de salud de Francisco, de 86 años, que parecía tener dificultad para respirar, pero mantuvo las numerosas audiencias que tenía por la mañana.

Un portavoz del Vaticano no respondió de inmediato a una pregunta respecto a los cambios en el resto de su agenda, que incluye la celebración del encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo durante este lunes en el aula Pablo VI del Vaticano.

Cabe recordar que durante octubre, el papa dijo que era “urgente” habilitar una salida para la población civil apostada en Gaza, en medio de la guerra entre Israel y Palestina.

Según el pontífice, esta decisión llevaría a evitar que la cifra de inocentes fallecidos aumente con los bombardeos en la zona.