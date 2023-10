Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina: “La catástrofe humanitaria que estamos viviendo no tiene precedentes”

Como una “catástrofe humanitaria” fue calificada la situación que actualmente se vive en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás, conflicto que profundizó las hostilidades entre Israel y Palestina, y que ha dejado más de 4.200 personas fallecidas.

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Israel y Jordania, donde además de mostrar un gesto de solidaridad con sus aliados en la zona, buscará también una salida al conflicto y que se habilite el corredor humanitario en Rafah, Egipto.

Sobre esta situación que tiene al mundo en vilo conversó con ADN Hoy Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), quien señaló que “la situación ahora mismo en Gaza es una catástrofe humanitaria“.

Además, informó que actualmente “hay 1,1 millones de personas desplazadas a lo largo de toda la Franja de Gaza, de las cuales 600.000 se han trasladado al sur tras el ultimátum de Israel, y cerca de 400.000 personas están alojadas en nuestras instalaciones”.

En esa línea, Raquel Martí detalló que “desde el día 7 no ha entrado ayuda humanitaria en Gaza, y actualmente estamos repartiendo un litro de agua potable por persona”.

“En estos momentos no queda prácticamente ayuda humanitaria ni bienes de consumo dentro de la Franja de Gaza. Nosotros hemos debido hacer un cálculo estricto sobre la cantidad de calorías diarias que necesita una persona para sobrevivir, porque desde el pasado lunes comenzamos a repartir esta cantidad para estirar al máximo los alimentos que nos quedan”, agregó.

Asimismo, especificó que “no hay medicamentos esenciales, los hospitales y las clínicas están exhaustos, porque el personal no da abasto ante la cantidad de heridos que ingresa diariamente”.

“Como en la Franja de Gaza es habitual que no haya electricidad, porque siempre hay desabastecimiento de combustible para la central eléctrica, todos los hospitales y muchos domicilios particulares tienen generadores para que cuando se corta la corriente, se puedan a poner estos a funcionar con combustibles”, prosiguió.

“Todos los hospitales tienen una reserva de combustibles para estas situaciones de emergencia, pero esta reserva se acaba hoy“, aseveró la directora ejecutiva de UNRWA.

Por esta falta de combustible, Martí dijo que “es muy difícil que los hospitales puedan mantener esos generadores, y, por tanto, todos los heridos y pacientes graves que están conectados a máquinas, a respiradores, o el área de neonatos con incubadoras, van a tener que dejar de estar conectados“.

Situación en Gaza

En otra arista, la directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo declaró que “no hay ningún civil en Gaza que no condene el ataque de Hamás“.

Además, sostuvo que “hemos dicho que no podemos proteger a la población en el lugar porque no hay ningún lugar seguro“.

“Nosotros recibimos el llamado de Israel de que nuestras instalaciones en la zona norte dejaban de ser seguras, por lo cual el personal internacional comenzó a movilizarse al sur”, expresó.

Por otro lado, Raquel Martí afirmó que “hasta el momento tenemos confirmados 14 compañeros que han perdido la vida, entre médicos, ingenieros, profesores, pero son los únicos casos que hemos podido confirmar. Probablemente, estas cifras aumenten a medida que consigamos contactarnos con ellos, porque las comunicaciones son muy complicadas”.

“Por otro lado, tenemos 24 instalaciones que han sido bombardeadas, entre clínicas y escuelas, pero es lo único que hemos podido confirmar, por lo que puede haber más instalaciones bombardeadas”, señaló.

Paso humanitario

Una de las complicaciones que se ha generado durante el conflicto entre Israel y Palestina ha sido el constante bombardeo del primero al paso a Rafah, el único hacia Gaza que no es gestionado por Israel.

Sobre esto, la directora ejecutiva de UNRWA manifestó que “queremos mantener la esperanza de que en algún momento este paso sea abierto“.

“Esperamos que la visita de Estados Unidos a Israel posibilite esta entrada de ayuda humanitaria por el sur de Rafah”, dijo.

No obstante, Raquel Martí también pidió un alto al fuego. “De nada servirá que se abran los pasos fronterizos si es que no hay un alto al fuego que nos permita llegar a los refugios donde tenemos a la población acogida y poder distribuir alimentos, agua, combustible y medicamentos que ahora son sumamente necesarios”.

“La catástrofe humanitaria que estamos viviendo no tiene precedentes. Es la primera vez que en UNRWA nos vemos en una situación así, donde prácticamente no podemos atender a la población, porque no tenemos recursos ni personal para poder protegerlos”, agregó.

“Si no se abren los pasos fronterizos ya, que deberían haberse abierto hace dos días, la cantidad de muertos por deshidratación, inanición, o enfermedades contagiosas será enorme“, cerró.

Finalmente, la representante del Comité Español de la Agencia de la ONU hizo un llamado a aportar a la comunidad Palestina en Chile y a todos quienes quieran donar para la población refugiada acá (pinchar aquí).