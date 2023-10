Guerra Israel-Palestina: denuncian que chilena casada con palestino no pudo tomar vuelo humanitario

El director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Khamis, denunció que a una ciudadana chilena y a sus dos hijos no se les permitió tomar el último vuelo humanitario de nuestro país, por lo que quedaron varados en la zona de conflicto.

De acuerdo con Khamis, la mujer está casada con un palestino de la ciudad de Beit Jala, razón por la cual las autoridades israelís no la autorizaron entrar al terminal aéreo.

“Estaba la coordinación con el consulado y no se le dio el permiso por parte de Israel para que pudiera utilizar el aeropuerto de Ben Gurión. Por lo tanto, no pudo viajar y quedó ella con sus dos hijos, que son menores de cinco años”, relató el director ejecutivo, según consignó Emol.

Sobre dicha prohibición, explicó que “los palestinos no puede utilizar el aeropuerto de Ben Gurión, pero ella no es palestina, es chilena, pero como está casada con un palestino. La última vez que entró le dijeron que a pesar de ser chilena ya no podía utilizar el aeropuerto, si no que tenía que utilizar el Puente Allenby como que fuera palestina”.

Postura de Cancillería de Chile

Respecto a lo sucedido con el vuelo humanitario, la Cancillería de Chile indicó que “está al tanto de la situación”, y afirmó que “se realizaron una serie de gestiones para que pudieran tomar el avión y se seguirán buscando soluciones para que puedan salir”.

“Toda la red consular en la zona se encuentra activa para otorgar asistencia y apoyo en caso de ser necesario ante esta u otras situaciones que pudieran darse”, cerró.