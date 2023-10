Terremoto en Afganistán: más del 90% de las víctimas fatales corresponden a niños y mujeres que estaban encerradas en sus casas

El pasado sábado 7 de octubre, se registró un devastador terremoto de magnitud 6,3 en la provincia de Herat, ubicada en el oeste de Afganistán.

De acuerdo al gobierno talibán, producto del terremoto se han reportado más de 2.400 víctimas fatales. Sin embargo, hubo un sector de la población que se vio más afectado que el resto. Se trata de las mujeres afganas quienes en su mayoría estaban encerradas en sus casas debido a las estrictas normas talibanes que imperan en el país.

Según el balance oficial de las autoridades de Afganistán, para el día lunes se contabilizaron más de 2.400 fallecidos tras el terremoto, de los cuales el 90% corresponden a niños y mujeres.

Los datos, también fueron corroborados por Unicef, quienes aseguraron mediante un comunicado que todavía se desconoce el alcance total de la destrucción, pero las estimaciones indican que más de 1.023 personas han perdido la vida y 1.663 resultaron heridas. Más del 90 % de los muertos reportados son niños y mujeres”.

En el lugar en que ocurrió la catástrofe, se registró a mujeres siendo trasladadas a diferentes hospitales, en morgues e incluso bajo los escombros. Las víctimas, en su mayoría, estaban encerradas dentro de sus hogares cuando el terremoto irrumpió en el oeste de Afganistán.

Lo anterior, se debe en gran parte a las rígidas normativas bajo las cuales se rigen las mujeres en el gobierno talibán de Afganistán. Donde incluso se les prohibiría tener la posibilidad de poder salir al exterior.

Según recogió Unicef, Asifia fue una de las miles de mujeres afganas que sintió el terremoto mientras estaba en su casa. Asifia ayudó a rescatar a cuatro personas atrapadas bajo los escombros, incluida su hija de dos años, Asra. “Escuché un ruido fuerte y, al principio, pensé que era una explosión. Pero entonces, casi inmediatamente, la casa cayó sobre mí y mis hijos”, declaró la mujer afgana.

So far, over 90% of those reported killed by the earthquake are women and children. And just this morning, another 6.3-magnitude quake shook the western provinces.@UNICEF is urgently appealing for an initial $20 million to respond to these earthquakes. https://t.co/nLPYa9hN9t

