Padre de chilena secuestrada por Hamás: “Las cosas no van a cambiar hasta que el polvo y los cañones se callen”

Danny Garcovich, padre de Loren, la chilena secuestrada por Hamás tras el ataque a Israel, conversó con ADN sobre cómo ha vivido los angustiosos últimos días: “(La cosa) no va a cambiar hasta que el polvo y los cañones se callen. Esperamos que sea pronto para que en algún alto al fuego se pueda hacer algún intercambio humanitario o algunas cosas”.

Sobre el rol del Gobierno de Chile en la información que pueda tener del grupo armado, Danny aseguró que ellos “han estado enterados, me han llamado y han tenido la deferencia de llamarme y brindarme toda su ayuda en el campo diplomático y para tener contacto con la Cruz Roja al momento en que exista un alto al fuego para poder averiguar (…)y, de manera diplomática, hacer la liberación de los ciudadanos que tienen nacionalidad chilena y de todos”.

Comandante del Cuerpo de Bomberos e integrante del grupo de Rescate israelí, Garcovich sabe que la desaparición es un eufemismo, pues “si no hubiesen sido secuestrados, los hubiéramos encontrado como cadáveres en las casas, no solo en los kibutz (campos colectivos) donde vivimos, o en los de cerca de nosotros”:

“No hay rastro de violencia (en la casa), no está uno de los autos y es una estrategia muy bien conocida que se dedica al terror: para usarlo como escudo humano en la huida o para usarlo como moneda de cambio para todo lo que quieran hacer: cambiarlos por presos u otro tipo de cosas”.

Danny no puede entregar detalles de lo que han hecho, ni de lo que hace ni hará. El estado de guerra no lo permite. Vuelve a la idea del polvo que baja, del silencio de los cañones y del comienzo del diálogo entre “seres humanos”: “Es importantísimo hacer más y hablar menos. Es la clave en estas cosas. Dejemos hacer al Gobierno hacer lo que pueden. Ellos darán el comunicado conveniente. No seré yo quien da el comunicado del Gobierno. Están haciendo bastante”.