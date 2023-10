Reconociendo “su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y promover los derechos humanos y la libertad para todos“, el Comité Noruego del Nobel decidió otorgar el Nobel de la Paz 2023 a la ciudadana iraní Narges Mohammadi, quien además actualmente se encuentra en prisión debido a su intensa lucha social.

Al anunciar el Nobel de la Paz para Narges Mohammadi, el Comité Noruego indicó que “su valiente lucha ha tenido enormes costos personales. En total, el régimen la ha arrestado 13 veces, la condenó cinco veces a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos”.

El activismo de Narges Mohammadi comenzó a una edad temprana, cuando era una joven estudiante de física en la década de los noventa, y al terminar sus estudios trabajó como ingeniera y columnista en varios periódicos reformistas. En 2003 se involucró con el Centro de Defensores de los Derechos Humanos en Teherán, una organización fundada por la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi. En 2011, Mohammadi fue arrestada por primera vez y sentenciada a muchos años de prisión por sus esfuerzos para ayudar a los activistas encarcelados y sus familias.

Dos años más tarde, tras quedar en libertad bajo fianza, Mohammadi se sumergió en una campaña contra el uso de la pena de muerte. Irán ha estado durante mucho tiempo entre los países que ejecutan a la mayor proporción de sus habitantes anualmente. Sólo desde enero de 2022, más de 860 prisioneros han sido castigados con la muerte en Irán.

Justamente fue su activismo contra la pena de muerte lo que provocó un nuevo arresto de Narges Mohammadi en 2015 y una sentencia de años adicionales en la cárcel. A su regreso a prisión, comenzó a oponerse al uso sistemático de la tortura y la violencia sexualizada por parte del régimen contra los presos políticos, especialmente las mujeres, que se practica en las prisiones iraníes.

En tanto, la ola de protestas del año pasado llegó a conocimiento de los presos políticos recluidos en la famosa prisión de Evin en Teherán donde se encuentra recluida. Una vez más, Mohammadi asumió el liderazgo y desde allí expresó su apoyo a los manifestantes y organizó acciones solidarias entre sus compañeros, mientras que las autoridades penitenciarias respondieron imponiendo condiciones aún más estrictas.

Pese a que se le prohibió recibir llamadas y visitas, logró sacar de contrabando un artículo que el New York Times publicó en el primer aniversario del asesinato de Mahsa Jina Amini. El mensaje era: “Cuantos más nos encierren, más fuertes nos volvemos”.

Al premiarla con el Nobel de la Paz, el Comité Noruego indicó que el deseo es “honrar su valiente lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia en Irán. El Premio de la Paz de este año también reconoce a los cientos de miles de personas que, el año anterior, se manifestaron contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres (…) El premio a Narges Mohammadi sigue una larga tradición en la que el Comité Nobel Noruego ha otorgado el Premio de la Paz a quienes trabajan para promover la justicia social, los derechos humanos y la democracia. Éstas son condiciones previas importantes para una paz duradera”.

