“Fue maravilloso”, fueron las primeras palabras que se le escuchó decir a Dorothy Hoffner al pisar la tierra luego de lanzarse en paracaídas, la mujer de 104 años, buscaba así ser el nuevo récord Guinness como la persona con mayor edad en realizar dicha actividad.

Sin embargo, esta no era la primera vez que Dorothy Hoffner se lanzaba en paracaídas, ya lo había hecho antes -cuando tenía 100 años-, y por lo mismo su segundo salto concitó el interés de la prensa y de sus seguidores en Chicago, donde varios se reunieron para verla romper el récord y lograr algo que para muchos es impensado.

El salto en paracaídas de Dorothy Hoffner tiene varios méritos además de la edad y demuestra que muchas veces es solo necesario tener las ganas para realizar algo que parece imposible. Para llegar hasta el avión desde donde se lanzó, Dorothy empujó el carrito que la ayuda a caminar y tuvo que ser ayudada en las escaleras, ya que casi a los 105 años de edad necesita un poco de ayuda extra.

Con todo, ella asegura que “la edad es sólo un número”, y no dudó en correr decididamente hasta la puerta del avión al momento de saltar al vacío a más de 4 mil metros de altura junto al instructor que la acompañó, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Siempre sonriendo, el salto de Dorothy quedó grabado en varias cámaras y fue ampliamente difundido por redes sociales, donde se llenó de comentarios de apoyo y de admiración.

Ella siempre muy decidida, llegó al suelo y quedó sentada en el pasto tras el aterrizaje, donde en todo momento se le escuchó decir que el vuelo de siete minutos “fue maravilloso. Todo fue encantador, maravilloso, no podría haber sido mejor”, indicó tras terminar su odisea.

En tanto, tras realizar el salto en paracaídas, la mujer que en diciembre cumplirá 105 años dijo que ya estaba pensando en sus nuevos desafíos, sin descartar que quizá lo próximo sea viajar en globo aerostático asegurando que “nunca he estado en uno de esos”.

🌎🏆WORLD RECORD🏆🌎 — Dorothy Hoffner became the oldest skydiver ever today.

“Age is just a number,” the 104-year-old said after she jumped at Skydive Chicago Airport. Here’s her epic jump and free fall in slow-mo: pic.twitter.com/194NdxGzSU

— Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023