Las intensas lluvias que azotan a Nueva York desde este viernes han ocasionado diversos estragos producto de las inundaciones de las calles, autopistas, escuelas, aeropuertos y hasta estaciones de metro.

Una aguda situación climática que ha dejado a la ciudad parcialmente paralizada, luego de la caída de más de 20 cm de lluvia desde la medianoche. De hecho, los servicios meteorológicos señalaron que este viernes fue “el día más húmedo jamás registrado” en el aeropuerto JFK desde 1948.

Y es que, según indicaron, la lluvia equivalente a un mes cayó en solo tres horas en Brooklyn, una de las zonas más afectadas por el colapsó de alcantarillas e inundaciones.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en toda la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson debido a las lluvias torrenciales.

“Este es un evento climático muy desafiante. Es un evento que amenaza la vida. Y necesito que todos los neoyorquinos presten atención a esa advertencia para que podamos mantenerlos a salvo”, señaló la autoridad.

De momento, las inundaciones han provocado diversos daños a los vehículos, cortes de carreteras y la suspensión de servicio de trasporte público en Nueva York, especialmente en el servicio de metro, que se paralizó en 10 líneas en Brooklyn y las tres líneas de tren Metro-North.

Asimismo, en el aeropuerto de La Guardia anunció que todos los accesos a la Terminal A están “actualmente cerrados”.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV

NEW: Laguardia airport in New York completely flooded today as travelers were forced to walk barefoot around the airport in ankle deep water.

New York has some of the highest taxes in the entire country yet they have Third World level infrastructure.

This is what happens when… pic.twitter.com/XGMNec8Rrl

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 29, 2023