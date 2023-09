Ejército ucraniano asegura haber ejecutado al jefe de la flota rusa en el Mar Negro

Durante la jornada de este lunes, las fuerzas especiales de Ucrania dieron a conocer que ejecutaron al jefe de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea, dirigida por el oficial Víktor Sokolov.

El hecho ocurrió en medio de un ataque realizado por Ucrania en contra del cuartel general donde se ubicaban las flotas rusas del Mar Negro en Sebastopol. Producto de la arremetida, otros cinco ocupantes resultaron heridos.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Telegram de las fuerzas ucranianas, donde comunicaron expresamente que se atribuían la responsabilidad del ataque aéreo en contra de las flotas rusas ocurridas el pasado viernes.

Por su parte, el corresponsal del Wall Street Journal, Yaroslav Trofímov, señaló que “el comando de las Fuerzas Especiales de Ucrania dice que el comandante de la Flota rusa del Mar Negro fue uno de los 34 oficiales muertos en el ataque al cuartel general de la flota en Sebastopol. Si está vivo, debería aparecer en los medios rusos en algún momento”.

