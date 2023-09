Durante esta última jornada, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, anunció que le otorgará protección y les concederá permisos de trabajo al casi medio millón de venezolanos que están en el país norteamericano de forma ilegal.

Se trata del ya existente programa de Status de Protección Temporal (TPS), el cual expandirá sus beneficiarios a los venezolanos que hayan residido en el país de forma ininterrumpida desde antes del 31 de julio del 2023.

La medida fue dada a conocer mediante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, quienes detallaron que los venezolanos irregulares podrán ser beneficiados con el TPS durante 18 meses.

La razón que habría motivado la extensión del programa sería para otorgar seguridad a quienes no podrían volver de forma segura a sus países. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostuvo que “el estatus de protección temporal (TPS) brinda a las personas que ya se encuentran en los EE. UU. protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro”.

Junto con ello, mencionó que “a extensión y redesignación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses, debido a condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura”.

