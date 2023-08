Durante la madrugada de este jueves, un feroz incendio se desató en un edificio de la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, el cual provocó la muerte de al menos 73 personas y otras 52 resultaron heridas. Por el momento, se desconocen las causas que ocasionaron el fuego.

Según reportaron los Servicios de Gestión de Emergencias del país africano, la “misión de búsqueda” de más víctimas aún sigue vigente en la zona que ocurrió el siniestro.

El portavoz de los Servicios de Gestión y Emergencias, Robert Mulaudzi, detalló a través de X (antes Twitter) que los funcionarios de bomberos fueron alertados del incendio a eso de las 01:30 horas de la madrugada. En tanto, aseguró que dentro de las víctimas del siniestro hay al menos siete niños, de los cuales el más pequeño habría tenido “entre uno y dos años”.

Los sobrevivientes afectados por el incendio fueron trasladados al hospital para recibir primeros auxilios. Dentro de ellos, algunos resultaron con lesiones de poca gravedad, mientras que otros inhalaron humo.

De acuerdo a Mulaudzi, el edificio consta de “cinco pisos y se incrementó el fuego en las primeras horas del jueves. Conseguimos evacuar a las personas que estaban dentro tan pronto como llegamos, mientras realizábamos operaciones de extinción de incendios”, detalló Mulaudzi.

El edificio en cuestión, se trata de un bloque ubicado en lo que antes era un distrito empresarial de la capital económica de Sudáfrica. En ese sentido, el portavoz precisó que “en cada piso hay un asentamiento informal”, por ende, se desconoce el número de personas que vivía en el edificio lo que ocasionaría que la cantidad de víctimas pueda aumentar.

@CityofJoburgEMS Firefighters are currently attending to a building on fire in @CityofJoburgZA CBD corner Delvers, Alberts street at this stage 10 people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical care pic.twitter.com/20b6NXaHvF

— Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) August 31, 2023