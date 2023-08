Al menos siete muertos y más de 80 heridos deja bombardeo ruso en Donetsk

Al menos siete personas fallecieron y más de 80 resultaron heridas durante la noche del pasado lunes en Donetsk, región de Ucrania, luego de un bombardeo ruso en la zona residencial de Pokrovsk.

Según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dos proyectiles fueron lanzados en el mismo sitio, afectando tanto a civiles como a trabajadores de rescate que habían acudido a la zona tras el primer misil.

“Dos misiles han caído. Un inmueble residencial ordinario ha sido alcanzado. Desafortunadamente, hay víctimas“, señaló el jefe de Estado ucraniano mediante sus redes sociales.

“Tenemos que detener el terror ruso. Todos los que luchan por la libertad de Ucrania salvan vidas. Todos los que en el mundo ayuden a Ucrania derrotarán a los terroristas junto con nosotros”, agregó Zelenski.

En tanto, el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, detalló que del total de heridos, dos serían niños, 29 corresponderían a personal policial y siete serían trabajadores de equipos de rescate.

Por otro lado, de las siete víctimas fatales, cinco eran civiles, una era un rescatista y otro un militar. Los trabajos de remoción de escombros continúan en el lugar, por lo que la cifra, tanto de muertos como de heridos, podría aumentar con el paso de las horas.

“Rusia tendrá que rendir cuentas por todo lo que ha hecho en esta terrible guerra”, aseveró el presidente de Ucrania.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023