“Todos estamos robando”: dichos de exnuera de Gustavo Petro profundiza polémica en Colombia

La polémica que afecta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue sumando aristas, luego de la investigación que afronta su hijo por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esto porque Nicolás Petro sostuvo durante una declaración ante el fiscal Mario Burgos que la campaña electoral de su padre recibió dineros de forma ilegal, mediante un tercero que se encuentra condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Sin embargo, la polémica sigue ahondando tras las declaraciones de Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro y también detenida e imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

El persecutor Burgos reveló el audio de una conversación donde la mujer mencionada anteriormente le señala a Máximo Noriega, amigo y excandidato a la gobernación del Atlántico, que “aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando“.

“Él no me puede acusar a mí porque tiene rabo de paja. Yo debería denunciar a Nicolás por difamación y daño al buen nombre”, agregó, según consignó Infobae.

En tanto, Gustavo Petro sostuvo durante la tarde del pasado jueves que si su campaña recibió aportes de manera ilegal “este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha venido atrás”.

“Nosotros venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad, entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido”, afirmó en declaraciones recogidas por El País.