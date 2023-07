Náufrago australiano fue rescatado junto a su perrita tras estar casi tres meses a la deriva en el océano Pacífico

Este lunes, se dio a conocer el impactante caso del rescate de un marinero que naufragó por casi tres meses en el océano Pacífico junto a su perrita. Ambos sobrevivieron durante todo ese tiempo a base de pescado crudo y agua de lluvia.

El navegante de origen australiano fue localizado en alta mar en medio del océano, donde un barco de origen mexicano realizó el rescate.

Se trata del navegante australiano de 54 años, Tim Lindsay Shaddock, quien fue encontrado junto a su perra “bella” en un barco que se hallaba extraviado en alta mar. Fue allí, a unas 1.200 millas de tierra, que un barco de la empresa mexicana Grupomar dio con los paradero de los náufragos.

Según detalló el medio mexicano 9 News, el náufrago australiano junto a bella se embarcaron el pasado mes de abril a bordo de un catamarán en La Paz, península mexicana de Baja California, y tenían como destino llegar a la Polinesia Francesa. El viaje contemplaba el recorrido de más de 6.000 kilómetros de viaje por el océano.

Sin embargo, la embarcación de Shaddock se enfrentó a una fuerte tormenta en la zona del Pacífico Oriental, la cual los dejó a la deriva. Los dispositivos electrónicos del catamarán sufrieron desperfectos, por lo tanto, quedaron incomunicados. Fue en ese contexto, que el navegante tuvo que extremar sus recursos para mantenerse con vida tanto él como a su perrita, llegando al punto de alimentarse en base a peses crudos y agua de lluvia.

En el momento del rescate, el australiano de 54 años se encontraba con un aspecto delgado y una barba frondosa que cubría gran parte de su rostro. Allí, Shaddock indicó que la situación “ha sido un calvario”, ya que ha varado solo junto a su perrita por mucho tiempo. Pese a eso, declaró encontrarse bien, pero que ahora le urge “un descanso y buena comida”.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82

— The Project (@theprojecttv) July 16, 2023