Desde que Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, Italia ha enviado armas y ayuda financiera al país afectado. Fue la previa de una relación que en las últimas horas se consolidó, con la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelenski al país europeo.

Fue a primera hora del sábado que el mandatario aterrizó en el aeropuerto en Roma, con un amplio despliegue de seguridad. Luego, fue recibido por el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, en el palacio de Quirinal, la sede de la presidencia. Allí, recibió honores militares antes de escuchar el himno nacional de ambos países e izar la bandera del país del invitado.

“Estamos plenamente a su lado. Bienvenido, presidente”, fue lo que le dijo Mattarella a Zelenski, según medios locales.

Tras el encuentro, el presidente Zelenski se traslado a un encuentro agendado con la primera ministra, Giorgia Meloni, en el palacio Chigi.

Meloni, después de la reunión, dijo que Italia seguirá apoyando a Ucrania “El tiempo que sea necesario. Nuestra nación continuará brindando asistencia para hacer frente a las agresiones (…) Queremos que haya una paz justa”.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023