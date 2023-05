El polémico registro ocurrió durante la Asamblea Parlamentaria de la Organización de Cooperación del Mar Negro (PABSEC, en inglés), realizada en Turquía. Allí hubo un altercado entre el delegado ucraniano y el par ruso.

El delegado ucraniano Oleksandr Marikovski golpeó en la cabeza a un funcionario ruso, cuando este le arrebató la bandera ucraniana de las manos.

En el video se evidencia como Marikovski ondea la bandera detrás de la delegada rusa Ola Timofeeva, quien estaba grabando un video con su celular. En ese momento, el delegado ruso Valery Stavitsky se acerca y le quita la bandera ucraniana.

Durante el altercado en el pasillo del Parlamento turco, Marikovski recuperó la bandera luego de empujar y pegarle en la cabeza al delegado ruso. Mientras algunos se metían para separar, el delegado ucraniano responde, “es nuestra bandera. Vamos a luchar por esta bandera”.

Por redes sociales, Marikovsky escribió, “¡Quiten las garras de nuestra bandera, quiten las garras de Ucrania, basura rusa!”.

Por último, se espera que ambos funcionarios y ambos países se sienten a discutir en Estambul, la prórroga de un acuerdo para exportar cereales y fertilizantes a través del Mar Negro, ya que este expirará el 18 de mayo.

Moment fight breaks out between Russian and Ukrainian delegates at Turkey conference.

The video shows a Ukrainian MP, Oleksandr Marikovski, clashing with his Russian counterpart Valery Stavitsky, after Stavitsky snatched away his flag.

Read more 🔗 https://t.co/yBobl2dd6r pic.twitter.com/BvpW5TUdRo

— Sky News (@SkyNews) May 5, 2023