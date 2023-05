Policía federal de Brasil allana casa de Jair Bolsonaro por eventual falsificación de certificado de vacuna contra el covid

Durante esta jornada, la policía federal de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro, ubicada en Brasilia.

Esto por el exmandatario ultraderechista es investigado por una presunta falsificación de certificado de vacuna contra el covid-19, para así poder ingresar a su país tras una larga estadía en Estados Unidos.

Según consigna El País, este operativo policial se realizó de forma sorpresiva en contra del expresidente y su familia. Pese a esto, Bolsonaro no fue detenido, aunque se espera que durante la tarde sea interrogado.

También se informó que se confiscó el celular del ultraderechista junto con el de su esposa. Además, se emitieron seis órdenes de detención contra personas que formaban parte de su círculo cercano, como el policía militar Max Guilherme, el militar del Ejército Sérgio Cordeiro, el secretario municipal del Gobierno de la ciudad de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, João Carlos de Sousa Brecha, y otras dos personas aún no identificadas.

Ante la prensa, Bolsonaro negó de forma tajante esa acusación y reiteró que no está inmunizado contra la enfermedad. “Nunca me han pedido el certificado de vacuna en ningún lugar. No tomé la vacuna y punto final”, afirmó Bolsonaro, agregando que “no tomé la vacuna y fue decisión mía”.

Según la policía de Brasil, la inserción de datos falsos sobre las vacunas en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud se produjo entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, beneficiando al expresidente, a su hija Laura, de 12 años, y a Cid Barbosa, su mujer.

Por otro lado, la policía ejecutó 16 mandatos de aprehensión de documentos entre Brasilia y Río de Janeiro, puesto que los hechos investigados podrían constituir delitos como infracción de medida sanitaria preventiva, asociación criminal, inserción de datos falsos en sistemas de información y corrupción de menores.