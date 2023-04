“Terminemos el trabajo“, con estas palabras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este martes que postulará a la reelección en 2024.

Biden realizó el anuncio a través de un video de tres minutos publicado en sus redes sociales, que comienza recordando el asalto al Capitolio realizado por simpatizantes del expresidente Donald Trump -que podría competir nuevamente por la presidencia-, y donde apunta que “cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que tuvo que defender la democracia (…) Este es nuestro momento”.

En el registro, Joe Biden además confirma que repostulará junto a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris, acompañando el anuncio con una serie de imágenes donde aparecen los dos en diversas actividades.

En el relato además señala que “cuando me presenté a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, y agrega que “la cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad. Más derechos o menos (…) Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es momento de ser complacientes. Por eso me presento a la reelección“.

Con este anuncio, Biden termina con semanas de especulaciones sobre su decisión, donde uno de los principales cuestionamientos es su edad, ya que de obtener la presidencia por segunda vez, iniciaría su segundo mandato con 82 años, conservando así el título del presidente de Estados Unidos más longevo.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023