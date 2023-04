Grupo Libertad y Democracia pide tomar acciones contra el régimen de Ortega en Nicaragua

Preocupados, Conscientes, Convencidos y Decididos son las palabras que ocuparon los ex mandatarios, organizados en el Grupo Libertad y Democracia, en el comunicado para llamar a actuar sobre la situación en Nicaragua. Entre ellos se encuentra Sebastián Piñera, Iván Duque, ex presidente de Colombia, Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador, Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, Mariano Rajoy ex presidente de España, entre otros.

Entre los principales puntos del comunicado, ellos expresan “Exhortamos a los Gobierno de América Latina a tomar acciones orientados a dicho fin y desplegar todas las herramientas, en el marco del derecho internacional, para facilitar la operación de la justicia internacional”.

Los ex mandatarios emplazaron a los gobiernos de la región, para que tomen acciones en contra de las vulneraciones hacia los opositores del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Según los ex jefes de Estado, ” La situación actual requiere en forma urgente una reflexión creativa por parte de los Gobiernos comprometidos con el Estado de derecho, la democracia y la justicia para las víctimas inocentes de la dictadura Nicaragüense”.

Frente a esto, este grupo se muestra interesados en colaborar para responsabilizar a Nicaragua por sus acciones en contra de los opositores políticos detenidos. Para esto, no ven con malos ojos llevar a la Corte Internacional de Justicia por violaciones flagrantes a la Convención de las Naciones Unidas.