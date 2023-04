Dalai Lama causa polémica por besar a niño en la boca y pedirle que le “chupe la lengua”

El líder budista Dalai Lama ha sido el centro de atención en las redes sociales tras la difusión de un video en el que se le ve besando en los labios a un niño y pidiéndole que “le chupe la lengua”.

“¿Puedes chuparme la lengua?”, se le oye preguntar al niño.

El incidente provocó una ola de reacciones en Twitter, con los usuarios calificando el acto de “perturbador” y “repugnante”. Incluso algunos lo han considerado como abuso infantil, recalcando que es una conducta injustificable.

So the Dalai Lama is kissing an Indian boy at a Buddhist event and even tries to touch his tongue.

He actually says “suck my tongue”

Now why would he do that?

🤔 pic.twitter.com/4GJMJZtRCj

— Joost Broekers (@JoostBroekers) April 8, 2023