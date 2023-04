Tragedia en Argentina: roció a su novia con bencina, le prendió fuego y la abandonó fuera de un hospital

Una joven de 20 años lucha por su vida en el Hospital Municipal de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, después de sufrir graves quemaduras en todo su cuerpo.

Según se ha informado, la joven, identificada como Aylén Acevedo, fue rociada con bencina y prendida fuego por su novio, Fabián Sánchez, quien ha quedado detenido por intento de femicidio.

El terrible ataque tuvo lugar el pasado viernes por la mañana, cuando la joven ingresó al hospital con graves quemaduras en el 15% de su cuerpo, incluyendo el rostro, el pecho y las piernas, y actualmente se encuentra en terapia intensiva en estado reservado.

Los familiares de la joven han hecho un llamado a la Justicia a través de un video en vivo en Facebook. Según ellos, Sánchez prendió fuego a Aylén con un bidón de bencina y la dejó afuera del hospital sola y quemada. “Estamos pidiendo gritos justicia y no tenemos respuesta”, afirmaron.

“Violencia de género en grado de tentativa”

El novio de la víctima ha sido detenido tras tomar testimonios y obtener pruebas. Indagado este sábado por el delito de “homicidio seriamente agravado por el vínculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género”, señala TN.

Familiares y amigos de Acevedo han mostrado su indignación y dolor ante el terrible suceso y han atacado la casa de Sánchez con piedras, rompiendo las ventanas de un automóvil que se encontró en el lugar. “No me calmo nada. Este hdp prendió fuego a mi hermana Aylén Acevedo. Ella está en estado crítico, está mal y él sigue diciendo que se quiso suicidar. Mentira, no nos callamos, que no quede así. Vivas nos queremos, por Aylén y por todas, gritamos”, escribió Rocío en su Facebook.