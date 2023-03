Los descargos de Donald Trump tras ser imputado: “Estados Unidos es ahora una nación del tercer mundo”

A través de Truth Social, la red social fundada tras su expulsión de Twitter, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su imputación formal.

“Estos matones de la izquierda radical han imputado al 45 presidente de Estados Unidos, el candidato republicano mejor posicionado con mucho para ser el próximo presidente”, señaló.

“Esto es un ataque a nuestro país que carece de precedentes. Asimismo, es un ataque a nuestras en otros tiempos elecciones libres y justas. Estados Unidos es ahora una nación del tercer mundo. Y una nación en serio declive. ¡Es tan triste!“, agregó en declaraciones recogidas por El País.

Asimismo, el magnate sostuvo que “los demócratas de izquierda radical ―enemigos de los hombres y mujeres trabajadores de este país― se han empeñado en una caza de brujas para destruir el lema Make America Great Again (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos)”.

“Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión de tratar de ‘cazar a Trump’, pero ahora han hecho lo impensable ―acusar a una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral―”, prosigue el documento.

Finalmente, Trump aseguró que “nunca antes en la historia de nuestra nación se había hecho esto. Los demócratas han engañado innumerables veces durante décadas, incluyendo el espionaje en mi campaña, pero el armamento de nuestro sistema judicial para castigar a un oponente político, que resulta ser un presidente de Estados Unidos y, con mucho, el candidato republicano mejor posicionado a la presidencia, nunca ha sucedido antes. Jamás“.

Este comunicado llegó a todos sus simpatizantes por correo, solicitando además, y como es frecuente, una “desinteresada” donación, la cual puede ir entre los 47 y 25 dólares (entre $37.000 y $195.000 pesos), informó El País.

