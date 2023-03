Durante este viernes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Según acusan los jueces de dicho organismo, el líder ruso es responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos hacia su país.

“Hay fundamentos para sostener que Vladímir Putin es responsable de la deportación ilegal de menores a Rusia desde las zonas ocupadas de Ucrania”, señalaron desde el TPI.

Estas acusaciones se han venido sosteniendo por meses de parte de Ucrania, quienes aseguran que niños son llevados a Rusia para formarlos y convertirlos en soldados.

La orden de detención por deportación ilegal de niños no solo corre para Vladímir Putin, sino que también para María Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de los niños, adscrita a la presidencia.

No obstante, desde el Kremlin adelantaron que no acatarán esta orden de arresto contra ambas autoridades, tal como lo aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

En ello, el vicepresidente del Consejo de Seguridad rusa, Dmitry Medvedev, sostuvo que “la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladímir Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar este papel“, junto a un emoji de papel confort.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023