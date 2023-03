Director del FBI afirma que el covid-19 surgió por accidente en un laboratorio en Wuhan

El director del FBI, Christopher Wray, declaró en una entrevista que la agencia policial cree que el covid-19 surgió “muy probablemente” por un accidente de un laboratorio en Wuhan, China.

“El FBI por algún tiempo ha dicho que los orígenes de la pandemia son muy probablemente un potencial incidente de laboratorio en Wuhan“, señaló Wray en conversación con Fox News.

Asimismo, el director del FBI acusó al gobierno chino de intentar detener las investigaciones respecto al origen del covid, enfermedad que afectó a todo el mundo.

“El gobierno chino (…) ha hecho lo posible por intentar impedir y ofuscar el trabajo aquí, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que nuestro gobierno y aliados están haciendo”, indicó.

Estos dichos no cayeron nada bien en las autoridades chinas, quienes negaron haber obstaculizado la investigación, y apuntaron a una campaña mediática en contra de Pekín.

#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO

— FBI (@FBI) March 1, 2023